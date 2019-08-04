СКР завел уголовное дело на блогера, угрожавшего детям сотрудников полиции

Москва, 4 августа. Правоохранители задержали жителя Подмосковья, который через социальные сети призывал к насилию в отношении детей стражей порядка. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело о разжигании ненависти через Интернет с угрозами применения насилия. Оперативные службы установили личность человека, который призывал к вражде.

Им оказался житель Московской области 1989 года рождения, ему предъявлено обвинение. По версии следствия, Владислав С. 31 июля в Twitter под ником «Макс Стеклов» призывал к противоправным действиям.

Его преступный умысел заключался в возбуждении вражды в отношении правоохранителей и членов их семей. Пользователи Twitter отреагировали на угрозы Владислава С., они попросили СК РФ и МВД дать оценку подобным заявлениям.

В квартире задержанного провели обыск, следствие будет просить суд заключить обвиняемого под стражу.

«Экстремизм в любой форме, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан, будет пресекаться в рамках действующего законодательства», — напомнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, 27 июля в Москве прошел незаконный митинг, организаторами которого выступили соратники блогера Алексея Навального. Последний получил отказ в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму из-за наличия в подписных листах поддельных подписей.

3 августа прошел еще один незаконный митинг. Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие представители либеральной общественности стали публично призывать москвичей приходить на несогласованные публичные акции. Правоохранительные органы обеспечивали безопасность на митингах, несмотря на агрессивность отдельных активистов.

Незаконные акции негативно повлияли на бизнес кафе и ресторанов, которые находятся в центре Москвы. Они также нарушили работу каршеринговых компаний.