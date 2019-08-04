Сотрудники Росгвардии в Москве спасли семью из горящей квартиры

Москва, 4 августа. Стиральная машина загорелась в квартире в многоэтажном доме на улице Свободы в Москве, сотрудники Росгвардии спасли трех человек.

Пожар произошел 4 августа, росгвардейцы услышали крики о помощи во время патрулирования района. На одиннадцатом этаже семья оказалась заблокирована в квартире из-за едкого дыма.

Правоохранители оперативно вызвали экстренные службы и вывели на улицу трех человек. Они помогли эвакуироваться еще 12 жильцам дома.

Пострадавших направили одну из московских больниц. Пожарные ликвидировали возгорание, погибших нет. Ранее сообщалось, что сотрудник Росгвардии спас автоледи из горящей иномарки.