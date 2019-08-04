Легковушка врезалась в автобус под Владимиром, один человек погиб

Москва, 4 августа. Легковая машина врезалась в стоящий на обочине автобус во Владимирской области, один человек погиб, сообщили в пресс-службе МЧС России.

ДТП произошло днем 4 августа возле населенного пункта Николо-Ушна. Рейсовый автобус, следующий по маршруту из Мурома во Владимир, и легковушка загорелись. По предварительным данным, пять пассажиров ПАЗ получили травмы различной степени тяжести.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП. Водитель на угнанной иномарке врезался в несколько автомобилей, погибли два человека.