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Жители Подмосковья отправили 27 тонн гумпомощи в Иркутскую область

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Жители Подмосковья отправили 27 тонн гумпомощи в Иркутскую область

Москва, 4 августа. Жители Московской области собрали гуманитарную помощь для Иркутской области, пострадавшей от сильного паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сбор помощи организовали в 40 муниципалитетах. Министр по социальным коммуникациям Московской области Ирина Плещева поблагодарила жителей региона за участие в акции.

«Сегодня в Тулун выехали четыре фуры с гуманитарной помощью», — рассказала министр, ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Колонна с гумпомощью выехала из Истры и прибудет в Тулун на следующей неделе. В общей сложности жителям пострадавших районов Иркутской области передадут 27 тонн помощи. Это постельное белье, бытовая химия, спальные мешки, столовые приборы и кухонные принадлежности.

Ранее сообщалось, что 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Эксперт объяснила, как этот закон будет работать в РФ.

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