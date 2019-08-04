Московских школьников пригласили на мастер-класс по робототехнике

Москва, 4 августа. Новая программа образовательного проекта «Субботы московского школьника» стартует с 10 августа, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Любознательных школьников научат создавать компьютерные игры и конструировать роботов. Занятие пройдет в школе № 1560 на улице Маршала Тухачевского.

На мастер-классе ребятам расскажут об основах программирования и моделирования. Детям предложат создать своего первого робота.

Ранее сообщалось, что по выходным в столичных парках будут проводиться занятия для школьников по основам предпринимательства.