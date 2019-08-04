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Россия на танковом биатлоне АрМИ-2019 побила рекорд 2017 года

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Россия на танковом биатлоне АрМИ-2019 побила рекорд 2017 года

Москва, 4 августа. Российская сборная на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» побила рекорд 2017 года, сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

Соревнования проходят в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019). На первом заезде соперниками российской команды выступили сборные Армении, Киргизии и Ирана​​​.

Россия на танковом биатлоне АрМИ-2019 побила рекорд 2017 года

Российские военные выполнили задачу танкового биатлона за 18 минут 55 секунд, побив рекорд 2017 года — 19 минут 10 секунд. По словам Ивана Бувальцева, самое интересное впереди.

4 августа стартовал второй день индивидуальных заездов. Сборная России выступает в дивизионе лидеров. Танки стартуют с интервалом в 1-2 минуты.

Международные игры пройдут на территории десяти стран. На подмосковном полигоне «Алабино» собрались представители 37 государств.

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