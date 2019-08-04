Более 50 пар зарегистрировали брак в дни празднования юбилея ВДНХ в Москве

Москва, 4 августа. В честь юбилея ВДНХ с 1 по 3 августа во Дворце бракосочетания зарегистрировали брак более 50 столичных пар.

День свадьбы, совпавший с 80-летием ВДНХ, стал двойный праздником для молодоженов. Москвичам Эрижану и Элине сделали подарок — им предоставили право запустить в небо юбилейные воздушные шары.

Другим парам подарили сертификат на высадку семейного дерева, пишет издание «Вечерняя Москва». Молодожены сделали красивые фотографии на фоне праздничного ВДНХ и присоединились к тысячам других посетителей выставки.

Юбилей ВДНХ стал одним из самых масштабных мероприятий этих выходных. Концерты, мастер-классы, спортивные состязания на выставке посетили более 700 тысяч москвичей и гостей города.