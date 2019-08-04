Синоптики рассказали, когда лето вернется в Москву

Москва, 4 августа. Лето вернется в столичный регион 8-9 августа, столбики термометров поднимутся до 24 градусов тепла, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Прохладная погода будет стоять в воскресенье и в понедельник. Но с 6 августа начнется постепенное потепление. Днем во вторник температура воздуха составит 18 градусов тепла, в Московской области воздух прогреется до 20 градусов тепла.

Температурный режим будет возвращаться к климатической норме. 7 августа значительно потеплеет, столбики термометров покажут 22 градуса тепла, в области будет до 25 градусов тепла.

Ожидается теплая, но дождливая погода, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что воскресенье может стать самым холодным 4 августа за последние 70 лет.