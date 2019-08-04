Второй день индивидуальных танковых заездов стартовал на АрМИ-2019

Москва, 4 августа. Сборная России выступила на танковом биатлоне на пятых Армейских международных играх, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На подмосковном полигоне «Алабино» стартовал второй день индивидуальных заездов. Впервые в этом году участников разделили на два дивизиона по 12 и 13 команд соотвественно.

В первый дивизион вошли те, кто в прошлогодних играх занял лидирующие места в рейтинге. В состав второго дивизиона вошли новички соревнований — сборные Кубы, Судана, Узбекистана и Шри-Ланки.

Танки стартуют с разницей в 1-2 минуты. Загружают припасы, делают три выстрела по цели и преодолевают полосу препятствий: полутораметровый брод, семиметровый курган, ров высотой 5 метров, колейный мост и ряд других.

Все конкурсанты соревнуются на танках Т-72. Это классический советский танк, который экспортируется в другие страны. Его длина с учетом пушки около 10 метров, на ровной поверхности он может развивать скорость до 60 километров в час. Этот танк отличается высокой маневренностью и универсальностью.

Всего в Армейских международных играх предусмотрено 32 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке с участием представителей армий 37 стран.