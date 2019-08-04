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Москвичей пригласили в столичные поликлиники на семинары о здоровье

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Москвичей пригласили в столичные поликлиники на семинары о здоровье

Москва, 4 августа. В столичных поликлиниках с 5 по 10 августа пройдут лекции о здоровом питании и методах профилактики инфаркта, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи могут бесплатно посетить лекции и получить консультации профильных специалистов. В городской поликлинике № 220, которая находится на улице Заморенова, расскажут о факторах риска при сердечно-сосудистых заболеваниях.

В поликлинике № 9 на Перервинском бульваре горожанам объяснят, как предупредить инсульт, и что делать, если у человека случился удар. О сахарном диабете и борьбе с лишним весом поговорят в больнице имени Демихова. 

Ранее сообщалось, что в столичных парках на площадках проекта «Здоровая Москва» проводят лекции и семинары. С момента открытия программы бесплатные мастер-классы посетили почти 100 тысяч человек.

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