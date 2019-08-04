Москвичам пообещали самое холодное за 70 лет воскресенье

Москва, 4 августа. Воскресенье может стать «самым холодным 4 августа» в Москве за 70 лет, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Воздух прогреется до 13-15 градусов тепла. По словам синоптика, такого холодного дня в начале августа за последние 70 лет не было. В последний раз ниже 15 градусов температура воздуха в это время года опускалась в 1948 году, пишет РИА Новости.

В Московской области будет немного теплее — до 15-17 градусов. В некоторых районах ожидаются дожди, небо будет затянуто тучами.

В четверг в столичном регионе станет намного теплее, но дожди продолжатся. Столбики термометров покажут 20-23 градуса тепла.