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Москвичей пригласили на семинары в центры госуслуг «Мои документы»

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Москвичей пригласили на семинары в центры госуслуг «Мои документы»

Москва, 4 августа. Центры госуслуг «Мои документы» с 5 по 9 августа приглашают горожан на семинары и мастер-классы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи могут узнать о действующих электронных услугах и повысить компьютерную грамотность. Любителям природы расскажут, как правильно пересаживать ростки сибирского кедра и ухаживать за саженцами.

Тем, кто заинтересован в бизнесе, объяснят, как просчитать точку безубыточности и доходность предприятия. В Москве работает 130 центров «Мои документы», в которых предоставляют 260 услуг.

Ранее сообщалось, что столичные власти модернизируют центры госуслуг. В «Моих документах» появятся игровые комнаты и здесь оборудуют заезд для маломобильных москвичей.

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