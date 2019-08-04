Синоптики предупредили москвичей о дождливой прохладной погоде 4 августа

Москва, 4 августа. Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве 4 августа, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Днем столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов тепла, в Московской области воздух прогреется до 17 градусов тепла. Ветер подует с северо-запада, скорость ветра составит 9 метров в секунду, пишет РИА Новости.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 740 мм ртутного столба. Это может повлиять на самочувствие метеозависимых москвичей. Потепление в столичном регионе ожидается в середине августа.