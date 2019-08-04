Почти 100 тысяч владельцев «Тройки» оплатили поездки в метро бонусами

Москва, 4 августа. Более 45 тысяч человек приосединились к программе лояльности карты «Тройка» в Москве, общее число участников программы достигло 587 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе московского метро, за год почти 100 тысяч пассажиров не менее двух раз совершили бесплатные поездки, расплатившись накопленными бонусами.

Бонусы по «Тройке» можно потратить в магазинах, аптеках, ресторанах и кинотеатрах. Эту платежную карту начали принимать для оплаты услуг в 45 музеях столицы.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк выпустил лимитированную коллекцию карт с изображением китайских панд.