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Почти 100 тысяч владельцев «Тройки» оплатили поездки в метро бонусами

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Почти 100 тысяч владельцев «Тройки» оплатили поездки в метро бонусами

Москва, 4 августа. Более 45 тысяч человек приосединились к программе лояльности карты «Тройка» в Москве, общее число участников программы достигло 587 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе московского метро, за год почти 100 тысяч пассажиров не менее двух раз совершили бесплатные поездки, расплатившись накопленными бонусами.

Бонусы по «Тройке» можно потратить в магазинах, аптеках, ресторанах и кинотеатрах. Эту платежную карту начали принимать для оплаты услуг в 45 музеях столицы.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк выпустил лимитированную коллекцию карт с изображением китайских панд.

 

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