Празднование юбилея ВДНХ в Москве посетили более 700 тысяч человек

Москва, 3 августа. За три дня празднование юбилея ВДНХ посетили более 700 тысяч человек, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году ВДНХ отмечает 80-летие, праздничные мероприятия будут продолжаться до 4 августа. Сегодня на народные гулянья пришли более 300 тысяч человек.

Для москвичей и гостей города спели известные музыканты. Детям показали театральные постановки и выступления артистов цирка.

Вечером в 21.30 здесь состоится красочное шоу с участием дронов. Беспилотники украсят небо на высоте 300 метров и выстроятся в различные фигуры.

Ранее сообщалось, что гастрономический фестиваль «Шашлык Live» привлек более 90 тысяч гостей, которые съели более 12 тысяч порций шашлыка.