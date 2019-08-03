Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Празднование юбилея ВДНХ в Москве посетили более 700 тысяч человек

511
0 Оставить комментарий

Празднование юбилея ВДНХ в Москве посетили более 700 тысяч человек

Москва, 3 августа. За три дня празднование юбилея ВДНХ посетили более 700 тысяч человек, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году ВДНХ отмечает 80-летие, праздничные мероприятия будут продолжаться до 4 августа. Сегодня на народные гулянья пришли более 300 тысяч человек.

Празднование юбилея ВДНХ в Москве посетили более 700 тысяч человек

Для москвичей и гостей города спели известные музыканты. Детям показали театральные постановки и выступления артистов цирка.

Вечером в 21.30 здесь состоится красочное шоу с участием дронов. Беспилотники украсят небо на высоте 300 метров и выстроятся в различные фигуры. 

Ранее сообщалось, что гастрономический фестиваль «Шашлык Live» привлек более 90 тысяч гостей, которые съели более 12 тысяч порций шашлыка.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров