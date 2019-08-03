Более 90 тысяч москвичей посетили гастнономический фестиваль «Шашлык Live»

Москва, 3 августа. Большой гастрономический фестиваль «Шашлык Live» в парке Горького посетили более 90 тысяч человек, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

За первый день фестиваля гости съели 12,5 тысячи порций шашлыка. Блюда из мяса готовят лучшие московские рестораны.

На сцене играют известные российские рок-музыканты. Среди них «Ногу свело!», «Чайф», «Сплин», «7Б», Uma2rman. Москвичи ожидают появления Валерия Сюткина и Светланы Сургановой.

Фестиваль продлится до 4 августа. Шашлыки по авторским рецептам предлагают гостям с 11.00 до 22.00. Ранее сообщалось, что в Московской области на полигоне Алабино проходит танковый биатлон с участием женских команд.