Два бесплатных автобуса запустят до парка «Остров Мечты» в Москве

Москва, 3 августа. Бесплатные автобусы к парку «Остров Мечты» запустят от метро «Кожуховская» и от станции МЦК «ЗИЛ», говорится в сообщении пресс-службы парка.

Маршруты шаттлов будет обслуживать «Мосгортранс», они будут ходить с интвервалом в пять минут. Время в пути составит 15-18 минут.

В пресс-службе «Острова мечты» добавили, что ждут большой поток посетителей. Число гостей парка аттракционов может достигать 7,5 млн человек в год.

Столичные власти помогли создателям парка организовать транспортную инфраструктуру. Запуск бесплатных автобусов поможет добираться до парка с удобством.

Ранее генрдиректор парка Амиран Муцоев заявил, что турпоток в Москву увеличится на 16% с момента открытия «Острова мечты». Для многих это будет альтернатива Диснейленду.