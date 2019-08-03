Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Соседка затопила московскую квартиру Никаса Сафронова, пострадали десятки картин

298
0 Оставить комментарий

Соседка затопила московскую квартиру Никаса Сафронова, пострадали десятки картин

Москва, 3 августа. Московскую квартиру известного российского художника Никаса Сафронова затопила соседка. Пострадало более сотни картин.

Помощник художника Иван сообщил, что соседка, устроившая потоп, знала об инциденте. Она успела сообщить в аварийную службу, в потом ушла спать.

Ассистент Сафронова добавил, что испорченные картины передали на реставрацию.

«Пострадал эксклюзивный тираж книг Валентина Гафта, который написал стихи на картины Никаса», — сказал Иван, его слова приводит Ura.ru.

Сафронов не планирует обращаться в правоохранительные органы из-за происшествия с потопом.

Ранее стало известно, что квартира художника за 70 млн долларов считается одной из самых роскошных в столице. У Сафронова 15 комнат, из окна открывается вид на Кремль.

В феврале в «звездном доме» на Никитском бульваре произошел сильный пожар. Многие знакомые Никаса сочли, что пострадала его квартира. Однако художник опроверг эту информацию, заявив, что его собственность находится в Брюсовом переулке.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров