Соседка затопила московскую квартиру Никаса Сафронова, пострадали десятки картин

Москва, 3 августа. Московскую квартиру известного российского художника Никаса Сафронова затопила соседка. Пострадало более сотни картин.

Помощник художника Иван сообщил, что соседка, устроившая потоп, знала об инциденте. Она успела сообщить в аварийную службу, в потом ушла спать.

Ассистент Сафронова добавил, что испорченные картины передали на реставрацию.

«Пострадал эксклюзивный тираж книг Валентина Гафта, который написал стихи на картины Никаса», — сказал Иван, его слова приводит Ura.ru.

Сафронов не планирует обращаться в правоохранительные органы из-за происшествия с потопом.

Ранее стало известно, что квартира художника за 70 млн долларов считается одной из самых роскошных в столице. У Сафронова 15 комнат, из окна открывается вид на Кремль.

В феврале в «звездном доме» на Никитском бульваре произошел сильный пожар. Многие знакомые Никаса сочли, что пострадала его квартира. Однако художник опроверг эту информацию, заявив, что его собственность находится в Брюсовом переулке.