Устроившая беспорядки «оппозиция» нарушила работу каршеринговых компаний Москвы

Москва, 3 августа. Каршеринговые компании YouDrive и МатрешCar предупредили клиентов о временном закрытии зоны завершения аренды в центре Москвы.
В Москве проходит несогласованный митинг, правоохранительные органы обеспечивают порядок на улицах города. Они оттеснили участников незаконной акции к Цветному бульвару.
Столичные каршеринговые компании опасаются вандализма со стороны митингующих и порчи имущества.
«Друзья, просим вас воздержаться от поездок в центр. Сейчас там неспокойно, мы закрываем зону завершения аренды», — говорится в сообщении МатрешCar.
Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что незаконные публичные мероприятия в центре столицы нарушают права москвичей на передвижение.
Парламентарий добавил, что несистемная оппозиция в погоне за хайпом не считается с мнением горожан, которые в выходные дни хотели бы спокойно прогуляться по центральным улицам города.