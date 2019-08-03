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Устроившая беспорядки «оппозиция» нарушила работу каршеринговых компаний Москвы

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Устроившая беспорядки «оппозиция» нарушила работу каршеринговых компаний Москвы

Москва, 3 августа. Каршеринговые компании YouDrive и МатрешCar предупредили клиентов о временном закрытии зоны завершения аренды в центре Москвы. 

В Москве проходит несогласованный митинг, правоохранительные органы обеспечивают порядок на улицах города. Они оттеснили участников незаконной акции к Цветному бульвару.

Столичные каршеринговые компании опасаются вандализма со стороны митингующих и порчи имущества.

«Друзья, просим вас воздержаться от поездок в центр. Сейчас там неспокойно, мы закрываем зону завершения аренды», — говорится в сообщении МатрешCar.

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что незаконные публичные мероприятия в центре столицы нарушают права москвичей на передвижение.

Парламентарий добавил, что несистемная оппозиция в погоне за хайпом не считается с мнением горожан, которые в выходные дни хотели бы спокойно прогуляться по центральным улицам города.

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