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Пролежавший 25 лет труп человека нашли под полом в московском ресторане

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Пролежавший 25 лет труп человека нашли под полом в московском ресторане

Москва, 3 августа. Под полом московского ресторана в районе Люблион нашли тело человека, пролежавшее более 25 лет, сообщил осведомленный источник.

Рабочие вскрыли пол во время ремонта и обнаружили останки человека. Личность и пол погибшего пока неизвестны. Тело передали на экспертизу, пишет РИА Новости.

В ГСУ СК РФ по Москве назначили проверку. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели человека.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы полиция задержала двух мужчин с чемоданом, в котором находились фрагменты скелета женщины.

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