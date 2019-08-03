Пролежавший 25 лет труп человека нашли под полом в московском ресторане

Москва, 3 августа. Под полом московского ресторана в районе Люблион нашли тело человека, пролежавшее более 25 лет, сообщил осведомленный источник.

Рабочие вскрыли пол во время ремонта и обнаружили останки человека. Личность и пол погибшего пока неизвестны. Тело передали на экспертизу, пишет РИА Новости.

В ГСУ СК РФ по Москве назначили проверку. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели человека.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы полиция задержала двух мужчин с чемоданом, в котором находились фрагменты скелета женщины.