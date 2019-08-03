Москва, 3 августа. Более 800 тысяч человек воспользовались Московской канатной дорогой с начала ее запуска, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник осмотрел благоустройство спортивного комплекса «Воробьевы горы». По его словам, канатная дорога пользуется большой популярностью. Туристам нравится вид, который открывается с высоты.

Сергей Собянин добавил, что на территории комплекса появятся новые горнолыжные трамплины. Здесь также построят спортивную школу и ряд других объектов, формирующих горнолыжный кластер.

Планируется, что новые трамплины откроют для москвичей и туристов в 2020 году, пишет АГН «Москва».

Ранее мэр Москвы Собянин рассказал о завершении проходки тоннеля на северо-восточном участке БКЛ.