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Более 800 тысяч человек воспользовались Московской канатной дорогой

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Более 800 тысяч человек воспользовались Московской канатной дорогой

Москва, 3 августа. Более 800 тысяч человек воспользовались Московской канатной дорогой с начала ее запуска, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник осмотрел благоустройство спортивного комплекса «Воробьевы горы». По его словам, канатная дорога пользуется большой популярностью. Туристам нравится вид, который открывается с высоты.

Сергей Собянин добавил, что на территории комплекса появятся новые горнолыжные трамплины. Здесь также построят спортивную школу и ряд других объектов, формирующих горнолыжный кластер.

Планируется, что новые трамплины откроют для москвичей и туристов в 2020 году, пишет АГН «Москва».

 Ранее мэр Москвы Собянин рассказал о завершении проходки тоннеля на северо-восточном участке БКЛ.

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