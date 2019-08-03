Фестиваль «Пикник «Афиши» может повлиять на работу метро «Коломенская»

Москва, 3 августа. Ограничения могут ввести на станциях метро Москвы рядом с заповедником «Коломенское», где стартовал фестиваль «Пикник «Афиши».

Праздник начался в 12.00 и продлится до 23.00. В столичном метрополитене попросили пассажиров заранее приобретать билеты на обратную поездку.

Пассажирам напомнили, что из-за участия популярных исполнителей и масштабной развлекательной программы, фестиваль будет многолюдным.

Хедлайнером мероприятия станет британская группа The Cure. В парке устновили пять сцен, кормят москвичей лучшие рестораны столицы.

Ранее сообщалось, что в парке Горького 3 августа выступят «Сплин» и «Чайф».