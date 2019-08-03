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Станцию метро «Шереметьевская» откроют в Москве в 2022 году

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Станцию метро «Шереметьевская» откроют в Москве в 2022 году

Москва, 3 августа. Строящаяся станция метро «Шереметьевская» откроется на участке БКЛ в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Станция станет одной из самых глубоких, рабочие уже выполнили прокладку инженерных сетей. Начались работы по проходке тоннелей.

Здесь появится самый длинный эскалатор — более 131 метра. «Шереметьевская» станет образцом простого современного дизайна. Белые колонны, серый гранит, бесшовные панели на потолке.

Так называемый «фарфоровый» дизайн выбрали сами москвичи на платформе «Активный гражданин», пишет «Интерфакс».

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что проходка тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» завершена.

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