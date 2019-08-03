Оплату туалетов в метро Москвы сделали по банковским картам

Москва, 3 августа. Пассажиры метро Москвы смогут оплатить туалет на станциях с помощью банковских карт и смартфонов.

Проект заработал на станции «Библиотека им. Ленина». Туалетный комплекс оснастили специальным терминалом для оплаты, цена 60 рублей.

Услугу также можно оплатить картой «Тройка» и билетом «Кошелек». Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, терминалы установят на всех модульных туалетах.

В общей сложности 25 кабинок работают на центральных и пересадочных станциях. Внутри находится зеркало, мыло, сушилка рук, верхнюю одежду можно повесить на крючок, пишет издание «Вечерняя Москва».