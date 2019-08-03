Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Собянин сообщил о готовности тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная»

530
0 Оставить комментарий

Собянин сообщил о готовности тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная»

Москва, 3 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении проходки перегонного тоннеля на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ).

Тоннель между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» завершен. Перегон длиной более 2,5 километра проходит под железнодорожными путями и шоссе.

По словам заммэра Москвы по градостроительной политике Марата Хуснуллина, это был один из сложнейших участков. Проходка велась в несколько этапов.

Власти Москвы считают БКЛ одной из ключевых для развития транспортной инфраструктуры. На ней появится 31 станция, общая протяженность линии составит 70 км, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что Собянин проинспектировал строительство станции метро «Шереметьевская», которая входит в БКЛ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров