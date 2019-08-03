Собянин сообщил о готовности тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная»

Москва, 3 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении проходки перегонного тоннеля на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ).

Тоннель между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» завершен. Перегон длиной более 2,5 километра проходит под железнодорожными путями и шоссе.

По словам заммэра Москвы по градостроительной политике Марата Хуснуллина, это был один из сложнейших участков. Проходка велась в несколько этапов.

Власти Москвы считают БКЛ одной из ключевых для развития транспортной инфраструктуры. На ней появится 31 станция, общая протяженность линии составит 70 км, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что Собянин проинспектировал строительство станции метро «Шереметьевская», которая входит в БКЛ.