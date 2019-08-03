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Беглов поддержал идею провести в Петербурге соревнования по гребле на байдарках

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Беглов поддержал идею провести в Петербурге соревнования по гребле на байдарках

Санкт-Петербург, 3 августа. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о своей рабочей поездке в Красногвардейский район. Об этом написал на странице в соцсети «Вконтакте».

Градоначальник отметил, что встретился с неравнодушными гражданами. Они очищают реку Охту, собирая бытовой мусор.

«Данил Шишкин и Дмитрий Смирнов (чемпион Европы и мира) предложили провести на реке соревнования по гребле на байдарках. Несколько лет я сам занимался этим увлекательным видом спорта», — написал Беглов.

Глава Петербурга выразил безусловную поддержку таких начинаний. Беглов неоднократно подчекивал, что выступает за привлечение молодежи к благоустройству Петербурга.

Он поддерживает акции по защите окружающей среды и популяризацию спорта.

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