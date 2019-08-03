Мастер-классы проекта «Здоровая Москва» посетили почти 100 тысяч человек

Москва, 3 августа. Почти 100 тысяч человек посетили площадки «Здоровая Москва» в столичных парках, где проходят бесплатные мастер-классы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Бесплатные лекции об активном образе жизни проходят в Лианозовском парке, «Печатниках» и «Садовниках», в сквере имени Федора Полетаева и на других площадках.

Для москвичей проводят занятия по фитнесу и танцам, йоге. Как рассказала замглавы департамента здравоохранения Москвы Елена Громова, горожане много времени проводят в парках.

Москвичи с интересом слушают профессиональных тренеров, которые рассказывают о правильном питании, а медицинские работники — о профилактике болезней.

Ранее сообщалось, что в столице на выходных состоятся несколько крупных фестивалей. В том числе «Пикник «Афиши», «Шашлык Live», Танковый триатлон.