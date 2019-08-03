Поезд «Иволга» представят на фестивале «Пикник «Афиши» в Москве

Москва, 3 августа. Макет вагона поезда «Иволга», который запустят по Московским центральным диаметрам (МЦД), покажут 3 августа на фестивале «Пикник «Афиши» в парке «Коломенское».

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы, в макете установлены сидения, поручни. Внутри вагона поставят фотозону с живыми растениями и USB-розетки.

Для детей на стенде установили игровую зону с качелями. На фестивале можно получить именную карту «Тройка» с изображением поезда «Иволга».

Новые вагоны спроектированы в России и на 90% состоят из отечественных запчастей. Ранее сообщалось о масштабной культурной программе, которую подготовили для москвичей на выходные.

3 и 4 августа на ВДНХ состоится празднование 80-летия выставки. В парке Горького в субботу стартует грандиозный фестиваль «Шашлык Live».