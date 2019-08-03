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«Сплин» и «Чайф» выступят на фестивале «Шашлык Live» в Москве

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«Сплин» и «Чайф» выступят на фестивале «Шашлык Live» в Москве

Москва, 3 августа. Легендарные российские группы «Сплин» и «Чайф» выступят на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького.

В субботу в Москве стартует масштабный гастрономический фестиваль. На площадке праздника можно попробовать различные виды шашлыка и послушать любимую музыку. Светлана Сурганова и другие рок-исполнители споют на сцене в парке Горького.

«Сплин» и «Чайф» выступят на фестивале «Шашлык Live» в Москве

3 августа на подмосковном полигоне Алабино состоится международный «Танковый биатлон». Впервые в состязаниях примут участие три женских экипажа на танках Т-72Б3.

В парке «Коломенское» горожан ждут на фестивале «Пикник «Афиши». Хедлайнером площадки станет группа The Cure, на сцене выступят Баста, Смоки Мо, Matrang, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что вечером 3 августа на ВДНХ состоится парад дронов к юбилею ВДНХ.

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