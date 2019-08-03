Москвичам покажут шоу дронов к 80-летию ВДНХ

Москва, 3 августа. Грандиозное шоу дронов покажут москвичам 3 августа в честь юбилея ВДНХ, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Парад квадрокоптеров стартует в 21.30. В небо запустят 500 дронов со светодиодами, которые образуют различные фигуры на высоте до 300 метров.

Беспилотники выстроятся в фонтан «Золотой колос», надпись «ВДНХ», цифру 80. В программу также входит показ российского флага трехцветными квадрокоптерами.

Квадрокоптеры будут выполнять синхронное построение под музыку, пишет издание «Вечерняя Москва».

Празднование 80-летия ВДНХ продлится до 4 августа. Для москвичей выступят известные музыкальные коллективы и исполнители. Школьников пригласили на образовательные мастер-классы и спортивные конкурсы.