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Москвичам покажут шоу дронов к 80-летию ВДНХ

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Москвичам покажут шоу дронов к 80-летию ВДНХ

Москва, 3 августа. Грандиозное шоу дронов покажут москвичам 3 августа в честь юбилея ВДНХ, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Парад квадрокоптеров стартует в 21.30. В небо запустят 500 дронов со светодиодами, которые образуют различные фигуры на высоте до 300 метров.

Беспилотники выстроятся в фонтан «Золотой колос», надпись «ВДНХ», цифру 80. В программу также входит показ российского флага трехцветными квадрокоптерами.

Квадрокоптеры будут выполнять синхронное построение под музыку, пишет издание «Вечерняя Москва». 

Празднование 80-летия ВДНХ продлится до 4 августа. Для москвичей выступят известные музыкальные коллективы и исполнители. Школьников пригласили на образовательные мастер-классы и спортивные конкурсы.

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