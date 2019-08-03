Холодная сырая погода установится в Москве 3 августа

Москва, 3 августа. Сырая дождливая погода ожидается 3 августа, синоптики предупредили москвичей о холодных выходных.

В субботу столбики термометров едва поднимутся до 16 градусов тепла. Москву накроет стеной дождя, ветер подует северо-запада.

Не исключено усиление ветра, в воскресенье температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла. Понедельник будет сырым и дождливым.

6 и 7 августа немного потеплеет. Переменная облачность будет стоять на выходных. Синоптики напоминают, что над Москвой проходит мощный циклон, который принес холодные воздушные массы.