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Холодная сырая погода установится в Москве 3 августа

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Холодная сырая погода установится в Москве 3 августа

Москва, 3 августа. Сырая дождливая погода ожидается 3 августа, синоптики предупредили москвичей о холодных выходных.

В субботу столбики термометров едва поднимутся до 16 градусов тепла. Москву накроет стеной дождя, ветер подует северо-запада.

Не исключено усиление ветра, в воскресенье температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла. Понедельник будет сырым и дождливым.

6 и 7 августа немного потеплеет. Переменная облачность будет стоять на выходных. Синоптики напоминают, что над Москвой проходит мощный циклон, который принес холодные воздушные массы.

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