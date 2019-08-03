Возникла угроза распространения огня с горящего в Москве здания на АЗС

Москва, 3 августа. Огонь от горящего заброшенного здания, расположенного на Дубининской улице в Москве, начал угрожать соседним объектам. Чтобы не допустить распространения пламени, пожарные заливают находящуюся вблизи заправку, а также выносят газовые баллоны из гаражей, сообщили очевидцы Федеральном агентству новостей.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС рассказали, что к тушению пожара в заброшенном здании привлекли 80 человек и 17 единиц техники. Кроме того, два вертолета уже два раза сбросили воду на горящий объект. Также в МЧС сообщили, что для охлаждения АЗС подано три водяных ствола.

Напомним, пожар начался в бывшем производственном здании 1917 года постройки, расположенном по адресу улица Дубининская, дом 41, строение 4. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. На данный момент существует угроза обрушения горящего здания. Дубининская улица перекрыта.

Ранее сообщалось, что во время тушения огня пострадал один пожарный: он оступился и повредил ногу.