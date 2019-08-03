Один человек пострадал во время пожара в заброшенном здании в Москве

Москва, 3 августа. Сильнейший пожар начался в заброшенном здании, расположенном в Замоскворечье, сообщили очевидцы Федеральному агентству новостей. Во время тушения огня пострадал один пожарный, который повредил ногу.

Огонь охватил старое, неэскплуатируемое четырехэтажное здание, расположенное по адресу улица Дубининская, дом 41, строение 4. В распоряжение ФАН поступило видео с места событий.

Площадь возгорания составляет около двух тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. В тушении задействованы два вертолета, которые произвели два сброса воды. На данный момент пожарные покинули горящее здание, поскольку оно начало рушиться. Движение по Дубининской улице перекрыто.

Отмечается, что напротив горящего здания находится заправка, однако она расположена достаточно далеко, поэтому угрозы распространения огня нет, и людей с АЗС не эвакуируют.

Ранее сообщалось о пожаре в квартире, который произошел на западе Москвы. В результате происшествия погиб один человек.