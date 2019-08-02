Редактор издания «Подмосковье сегодня» подверглась нападению контролеров троллейбуса

Москва, 2 августа. Контролеры троллейбуса напали на главного редактора издания «Подмосковье сегодня» Елизавету Михайлову. Об инциденте рассказала сама потерпевшая.

Женщина сообщила, что ее проездной билет лежал «в глубинах» рюкзака. К тому же, Елизавете нужно было срочно списаться с коллегами. Михайлова подчеркнула, что не отказывалась оплачивать проезд. Она лишь попросила контролеров подождать несколько минут. Однако журналист столкнулась с неожиданной агрессией. Конфликт завершился бранью и рукоприкладством.

«Я получила от контролерши удар кулаком по голове в область глаза с криком «Дрянь!». Я была просто в шоке!», — цитирует «Подмосковье сегодня».

Михайлова была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Врачи предупредили ее о возможном ухудшении здоровья. Они также рекомендовали пациентке следить за зрением пострадавшего глаза.

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