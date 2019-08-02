Ученый дал москвичам советы про борьбе с тропическими клопами

Москва, 2 августа. Нашествие клопов в Москве происходит из года в год, сообщил пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов. По его словам, ситуация с насекомыми не сильно меняется.

«Мне кажется, что виновато не изменение климата, а скорость распространения информации, — пояснил ученый в беседе с РИА Новости. — То есть клопы как были, так и есть, а доступность информации создает видимость, что их численность увеличилась. Кто-то написал пост, и дальше поднялась волна».

По его словам, в борьбе с клопами используют различные инсектициды. Гомыранов отметил, что уничтожить тропических клопов можно, если сильно нагреть или охладить помещение. Насекомые плохо переносят резкое повышение или понижение температуры — при минус 17 градусов они живут только сутки, при плюс 45 градусов погибают через 45-60 минут. Он посоветовал обратиться к специалистам, которые помогут избавиться от насекомых.

Ранее СМИ распространили сообщения о том, что в Москве появился новый вид тропических клопов. Как отметила «Царьград», ежегодно численность этих насекомых возрастает вдвое. Как сообщил НСН, дезинфекторы советуют россиянам чаще менять постельное белье, чтобы маленькие «гости» не подселились к ним домой.