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Десятилетняя москвичка ранила ножом соседского ребенка

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Мальчик попал в больницу с ножевым ранением

Москва, 2 августа. В московскую больницу имени Филатова привезли восьмилетнего мальчика с ножевым ранением. Об этом сообщает KP.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Родители ребенка уточняют, что происшествие случилось в квартире соседей семьи. Мальчик играл с соседскими девочками. Игра едва не закончилась трагедией, когда одна из девочек взяла кухонный нож и ударила ребенка в спину. Он громко закричал, и на помощь пришли взрослые.

Нож попал мальчику точно между лопаток. Ребенок получил травму средней степени тяжести, сообщает KP.ru.

Сейчас сотрудники полиции выясняют у десятилетней девочки причину случившегося. Предстоит узнать, специально ли ребенок причинил вред мальчику, или это случилось по неосторожности.

 

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