Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Москва, 2 августа. Летняя погода вернется в Москву во второй половине августа. Воздух в столице прогреется до 26 градусов, сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики обещают, что к середине месяца температура воздуха будет доходить до нормальных показателей, а в дальнейшем даже превысит их. В некоторые дни конца августа прогнозируется повышение максимальной температуры до 21–26 градусов, сообщает «РИАМО».

Отмечается, что средняя температура в первый день последнего месяца была на шесть градусов ниже нормы. В 2019 году средняя температура за июль в Москве составила 16,5 градуса, подтверждает «Вечерняя Москва».