Москва, 2 августа. В 2019 году планируется провести капитальный ремонт 15 столичных мостов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Строительные работы ведутся на 7 объектах, ремонт других мостов планируют начать до конца года. Полным ходом капитальный ремонт идет на Большом Москворецком и Бесединском мостах. Специалисты также приступили к восстановительным работам на Шелепихинском мосту, Липецком, Мосфильмовском, Беломорском и Серпуховском путепроводах.

В ближайшее месяц начнется ремонт Калужского, Подольского и Бутырского путепроводов, старт обновления оставшихся объектов запланирован на конец 2019 года.

Комплекс восстановительных работ в рамках капитального ремонта мостов по своим масштабам не имеет аналогов. На каждом из указанных объектов требуется заменить опорные части, деформационные швы, конструкции лестничных сходов, гидроизоляцию и многое другое.

Все работы необходимы для того, чтобы улучшить технические характеристики и продлить срок службы мостов.