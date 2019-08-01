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Говорящий попугай улетел от хозяев в Люберцах

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Говорящий попугай улетел от хозяев в Люберцах

Москва, 1 августа. Краснохвостый попугай по кличке Жак улетел от хозяев рядом с микрорайоном Красная Горка в Люберцах.

Хозяйка птицы рассказала, что попугай в семье появился шесть лет назад. О быстро научился говорить предложениями, причем женским голосом. 

Жак свободно летал по квартире, в клетке его закрывали только при открытых окнах. Попугай испытывал тревогу во время ремонта. Однажды он неожиданно начал метаться, оказался на балконе и вылетел в приоткрытое окно.

По горячим следам найти попугая не удалось. Семья расклеила объявления с информацией и приметами попугая. Один из жителей сообщил, что видел Жака на своем балконе в Люберцах. Позже мужчина сообщил, что попугай улетел от него, и после разговора отключил телефон.

По информации хозяйки такая птица стоит от 90 до 100 тысяч рублей, поэтому ее легко могли продать. В связи с происшедшим событием семья подала заявление в полицию.

 

 

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