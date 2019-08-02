Татьяна Овечкина рассказала, как начиналась карьера сына

Москва, 1 августа. Мать форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вспомнила о том, как начиналась карьера будущего обладателя Кубка Стэнли.

По ее словам, Александр родился крупным, поэтому о спортивной карьере никто не думал. Когда Овечкину было три года, он увидел по телевизору матч и «прилип» к экрану. Дальше вместе с папой они увидели в магазине пластмассовую клюшку, больше похожую на клюшку для русского хоккея. Отец купил ее, и Александр долго с ней не расставался.

«В тот момент у нас ситуация была, что все в разъездах. Муж руководил командой. Александра оставить было не с кем. Привезли его в школу юного динамовца. В тот момент одному тренеру он понравился, Овечкин сразу проникся духом спорта и сроднился с командой», — вспоминает мать хоккеиста.

Однажды на товарищеском матче Александра на скамейку отправили, он сидел последним. Первый период прошел — его не ставят.

«Александр голову поднимает и кричит: «Пошли домой, играть не дают!», - вспоминает его мама.

Второй период прошел — снова не ставят. Юный Овечкин так расстроился, что заплакал. Татьяна сама подошла к тренеру подошла, попросила поставить в игру сына. Он вышел на лед и уже не уходил. Играл до конца. Вот так и началась карьера знаменитого Александра Овечкина, сообщает «Подмосковье сегодня».

С 11 по 17 августа в Мытищах и Красногорске будет организован Кубок Александра Овечкина. Сам форвард «Вашингтон Кэпиталз» вручит победителям хоккейную форму и инвентарь.