Линия круглосуточной поддержки туристов заработала в Москве

Москва, 1 августа. Новый короткий номер информационной поддержки туристов начал работу в Москве с 1 августа, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

Новый короткий номер — 122, а также городской десятизначный номер +7 (495) 122-01-11 работают для туристов круглосуточно, 365 дней в году, без праздников и выходных. Сотрудники информационной поддержки общаются на русском и английском языках.

В будущем также станет возможным выбор китайского, французского, немецкого и испанского языков. В настоящее время в контактном центре на звонки отвечают 20 человек, но при увеличении нагрузки их число возрастет.

Операторы ответят на любой вопрос туристов: как заплатить за проезд в метро и доехать до нужного места, как добраться до аэропорта и где можно взять напрокат велосипед. Специалисты подскажут, где и во сколько начинается интересное городское мероприятие, информируют об адресах музеев, стадионов, парков и других достопримечательностей. Также сотрудники смогут помочь с адресами и временем работы посольств, консульств и визовых центров. И в любой экстренной ситуации они предложат помощь.

Отмечается, что короткий номер работает для вызовов с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории столицы и области, а городской — для всех номеров из зарубежных стран и с территории России.

При этом прежние номера туристического центра действовать уже не будут.