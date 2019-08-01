Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Линия круглосуточной поддержки туристов заработала в Москве

86
0 Оставить комментарий

Новый номер для поддержки туристов заработал в Москве

Москва, 1 августа. Новый короткий номер информационной поддержки туристов начал работу в Москве с 1 августа, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

Новый короткий номер — 122, а также городской десятизначный номер +7 (495) 122-01-11 работают для туристов круглосуточно, 365 дней в году, без праздников и выходных. Сотрудники информационной поддержки общаются на русском и английском языках.

В будущем также станет возможным выбор китайского, французского, немецкого и испанского языков. В настоящее время в контактном центре на звонки отвечают 20 человек, но при увеличении нагрузки их число возрастет.

Операторы ответят на любой вопрос туристов: как заплатить за проезд в метро и доехать до нужного места, как добраться до аэропорта и где можно взять напрокат велосипед. Специалисты подскажут, где и во сколько начинается интересное городское мероприятие, информируют об адресах музеев, стадионов, парков и других достопримечательностей. Также сотрудники смогут помочь с адресами и временем работы посольств, консульств и визовых центров. И в любой экстренной ситуации они предложат помощь.

Отмечается, что короткий номер работает для вызовов с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории столицы и области, а городской — для всех номеров из зарубежных стран и с территории России.

При этом прежние номера туристического центра действовать уже не будут.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров