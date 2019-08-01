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Движение на серой ветке московского метро восстановлено

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В Москве восстановили движение на серой ветке метро

Москва, 1 августа. Поезда московского метрополитена продолжили движение на Серпуховско-Тимирязевской линии. Об сообщает пресс-служба Московского метро.

График движения поездов на участке между «Пражской» и «Бульваром Дмитрия Донского» восстановлен.

Сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии на участке от «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского» движения поездов было остановлено из-за падения пассажира на путь. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Ранее аналогичный инцидент произошел Калужско-Рижской линии метро Москвы.

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