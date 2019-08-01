Более 250 архивных фотографий ВДНХ представлены в библиотеке МЭШ

Москва, 1 августа. Более 250 архивных фотографий ВДНХ появилось в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) в честь 80-летия выставки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Посетителям библиотеки МЭШ стало доступно электронное издание «От ВСХВ к ВДНХ», которое выпустил Главный архивный фонд столицы. На страницах издания опубликовано более 250 фотографий, которые запечатлели этапы развития комплекса.

История выставки представлена в двух главах на русском и английском языках. Первая глава посвящена периоду с 1939 по 1959 год, а вторая рассказывает о времени с 1959 по 2019 год.

«В издании можно изучить примеры уникальных результатов советской науки, культуры, промышленности, сельского хозяйства, а также насладиться видами возрожденной уже в наше время территории ВДНХ», – отметил начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

Подрастающее поколение может наглядно увидеть, как изменился комплекс на протяжении десятилетий. По электронной книге школьники могут самостоятельно изучать информацию для подготовки к контрольной работе, реферату или докладу.

В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет. Фестивали, концерты и выставки пройдут в честь этого торжественного мероприятия. В программу вошли фестиваль «Вдохновение», образовательный проект «Знание. ВДНХ», фестиваль духовых оркестров и проект «Музыка на крыше».

С 1 по 4 августа на ВДНХ пройдет масса мероприятий, посвященных юбилею. Более 50 артистов на 20 различных площадках выступят на выставке.

Основным событием торжества будет концерт 1 августа. Он будет показан на экранах вдоль Центральной аллеи. Также две концертные программы запланированы в Зеленом театре.