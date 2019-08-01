Москва, 1 августа. Следы литейной мастерской XVII–XVIII веков были найдены в Москве. Раскопки проходили недалеко от улицы Сретенки. Об этом сообщает пресс-служба правительства столицы.

Профессионалы обнаружили фрагменты емкости для воды — большой деревянной бочки, а также ремесленные инструменты. Москва XVII–XVIII веков была главным центром ремесленного промысла, и самым популярным было медное литье, о чем и говорят данные находки. В XVI–XVII веках здесь располагались дворы торговцев и ремесленников. Тут жили ветошники, плотники, литейщики, сусальники и другие мастера. С XVIII века Сретенку с прилегающими к ней переулками заселили и купцы.

В настоящее время находки переданы археологической мастерской, где их изучают эксперты. После подготовительных работ они будут переданы в фонды столичных музеев.