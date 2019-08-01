Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Следы литейной мастерской XVII–XVIII веков были найдены в Москве

243
0 Оставить комментарий

Следы литейной мастерской XVII–XVIII веков были найдены в Москве

Москва, 1 августа. Следы литейной мастерской XVII–XVIII веков были найдены в Москве. Раскопки проходили недалеко от улицы Сретенки. Об этом сообщает пресс-служба правительства столицы.

Профессионалы обнаружили фрагменты емкости для воды — большой деревянной бочки, а также ремесленные инструменты. Москва XVII–XVIII веков была главным центром ремесленного промысла, и самым популярным было медное литье, о чем и говорят данные находки. В XVI–XVII веках здесь располагались дворы торговцев и ремесленников. Тут жили ветошники, плотники, литейщики, сусальники и другие мастера. С XVIII века Сретенку с прилегающими к ней переулками заселили и купцы. 

В настоящее время находки переданы археологической мастерской, где их изучают эксперты. После подготовительных работ они будут переданы в фонды столичных музеев.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров