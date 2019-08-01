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Последний день июля стал самым холодным в столице России за 70 лет

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Последний день июля стал самым холодным в столице России за 70 лет

Москва, 1 августа. Вопреки многолетним наблюдениям, последний день июля 2019 года стал самым холодным днем за истекшие 70 лет.

Как сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, накануне в Москве максимальная температура наружного воздуха достигла показателей в +14,7 градусов, таким образом, побив температурный рекорд семи десятилетий.

При этом, как правило, последний июльский день в столичном регионе всегда был самым теплым днем года.

Что касается погоды на четверг, то 1 августа в Москве будет немного теплее, чем накануне – по прогнозам синоптиков, воздух в мегаполисе может прогреться до +16 градусов.

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Источник: РИА Новости
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