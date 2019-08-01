Москва, 1 августа. Два новых ночных маршрута начнут работу в Москве в ночь на 5 августа. Об этом рассказал заместитель мэра российской столицы по транспорту Максим Ликсутов.

Два новых ночных маршрута наземного транспорта появятся в Москве. Отмечается, что автобусы будут развозить пассажиров в районы Южное Бутово и Алтуфьевский. Так, маршруты № Н8 и Н9 будут отправляться от станции метро «Китай-город». Далее они будут развозить москвичей и гостей столицы в районы Южное Бутово и Алтуфьевский соответственно. При этом автобусы будут останавливаться «по требованию». Для входа и выхода нужно будет подать сигнал водителю. Кроме того, в ночь на 5 августа изменится маршрут автобуса № Н6.

Как пишет РИА Новости, по словам Ликсутова, раньше автобусы от метро «Китай-город» до «ВДНХ» заезжали на Сретенку и проспект Мира. Сейчас они проследуют через «Трубную», «Достоевскую», «Марьину Рощу» по Шереметьевской улице и улице Академика Королева, далее — как и раньше — в Медведково.

Ранее сообщалось, что популярность ночных маршрутов в Москве выросла вдвое за три года. Об этом говорил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. В настоящее время в городе успешно работают более 10 маршрутов наземного транспорта, их популярность с каждым годом увеличивается.

«Для сравнения, три года назад они перевозили в среднем 2,3 тысячи пассажиров каждую ночь, сейчас — в два раза больше», — отметил Ликсутов.

Напомним, жителям и гостям Москвы сообщают о том, что в субботу состоится запуск нового ночного маршрута до аэропорта «Внуково». Соответствующую информацию передает московский транспорт в Instagram.

На данный момент наибольшей популярностью пользуется ночной маршрут от аэропорта «Шереметьево» до Озерной улицы. Всего в столице курсируют 12 ночных автобусов, восемь из них отправляются от станции метро «Китай-город». Каждую ночь автобусными маршрутами пользуются до пяти тысяч человек.

Кроме того, новые автобусные маршруты запустят в ТиНАО до конца 2019 года. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Мэра Москвы. Планируется, что до конца года на территории Новой Москвы запустят десять новых автобусных маршрутов, общая протяженность которых составит порядка 70 километров.

«Они свяжут поселения округа друг с другом, а также с метро и железнодорожными станциями. Обустройством инфраструктуры займется департамент капитального ремонта Москвы», — отмечается в сообщении.

Например, три новых маршрута пройдут от станции метро «Теплый Стан» до центра МЧС «Лидер», который расположен в поселке Завода Мосрентген, до поселка Ватутинки и до поселения Первомайское. Для того, чтобы наладить движение по маршрутам, будут проведены работы по расширению проезжей части и обустройству тротуаров.

Дополнительные парковочные места для туристических автобусов создадут в Москве до конца лета. В столице появятся 20 новых площадок, на которых можно будет оставить транспорт, перевозящий гостей города.

Специальные парковочные места создадут вблизи основных достопримечательностей. Стоянки появятся на Арбате возле дома 55/32, у Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, возле киноконцерна «Мосфильм» на Мосфильмовской улице, рядом с деловым центром «Москва-Сити» на Пресненской набережной, на Большой Грузинской улице возле дома 15 и на улице Свободы рядом с домом 57. Здесь организуют по два—три парковочных места для автобусов. А возле Воробьевых гор появятся 10 стоянок. Они расположатся на улице Косыгина.