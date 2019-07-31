Полиция и РПЛ продолжают переговоры о переносе футбольного матча из-за незаконного митинга

Москва, 31 июля. Столичная полиция и представители Российской премьер-лиги (РПЛ) пока не могут договориться о переносе футбольного матча между командами «Спартак» и «Динамо», который должен пройти вечером 3 августа, в день планируемого незаконного митинга оппозиции, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В ходе долгих переговоров футбольные функционеры пока не услышали позицию столичной полиции. Они настаивают на проведении матча в субботу, как и планировалось, 3 августа», ― приводит ТАСС слова представителя московской полиции.

Он добавил, что полиция не может запретить проведение матча, кроме того, в задачу московских правоохранителей входит обеспечение порядка на территории, прилегающей к стадиону. За безопасность на стадионе отвечают стюарды и сами футбольные клубы.

Отметим, что проведение матча оказалось под угрозой из-за планов оппозиционеров, которыми руководят Алексей Навальный и Любовь Соболь, провести очередной незаконный митинг. Подобные действия оппозиции открыто угрожают безопасности москвичей в общественных местах, так как во время предыдущих сборищ протестующие открыто провоцировали полицию, подвергая опасности окружающих. Кроме того, для поддержания порядка на незаконной акции потребуются значительные силы полиции. В то же время, матч между «Спартаком» и «Динамо» крайне важен для российского футбола, и администрация города просто не может оставить разгоряченных игрой фанатов без присмотра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что любые правовые вопросы должны решаться в установленном порядке, а попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут.

При этом он заверил, что порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с действующим законом.

Напомним, ранее Мосгоризбирком снял с выборов в Мосгордуму Любовь Соболь и несколько других оппозиционных кандидатов. Поводом для такого решения стала фальсификация подписей. Незарегистрированные кандидаты обжаловали данное решение, однако МГИК отказался менять свою позицию. Тогда оппозиция устроила в Москве незаконный митинг, в ходе которого провокаторы напали на полицейских и бойцов Росгвардии. Кроме того, некоторые участники незаконного митинга принесли на акцию взрывпакеты, чтобы спровоцировать полицейских. Полиция и Росгвардия задержали более тысячи человек, большинство из которых оказались приезжими.