Собянин сообщил о возобновлении строительства станции метро «Суворовская»

Москва, 31 июля. Строительство станции московского метрополитена «Суворовская» Кольцевой линии продолжится в этом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее строительство станции было заморожено из-за сложности объекта.

«Часто говорим про Большую кольцевую линию, а эта новость про старую добрую Кольцевую линию. Решили возобновить строительство «Суворовской», — написал Собянин в Twitter.

Градоначальник напомнил, что станция под названием «Площадь Коммуны» была запроектирована еще в 50-х годах прошлого века, в 90-х годах началось строительство, но оно было отложено.

Собянин отметил, что строительство станции возобновится уже в этом году. С технической и инженерной точек зрения это будет сложный проект, так как станция входит в состав действующей линии в центре столицы. Станция «Суворовская» будет построена между «Новослободской» и «Проспектом мира», кроме того, на станции будет пересадка на «Достоевскую».

В 2013 году в шахте строящейся станции произошло обрушение породы, травмы получил один человек. Строительство «Суворовской» было отложено из-за сложности и дороговизны проекта.

Ранее стало известно, что первую платформу станции «Волоколамская» МЦД-2 построят до конца 2019 года. Платформа войдет в состав маршрута «Нахабино-Подольск». В 2020 году планируется строительство второй платформы.