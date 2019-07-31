Правительство Москвы расширяет адресную инвестиционную программу на 49 млрд рублей

Москва, 31 июля. Правительство Москвы расширяет адресную инвестиционную программу (АИП) столицы на 49 миллиардов рублей за счет увеличения доходов бюджета города. В первой половине 2019 года налоговая прибыль города выросла на 16,8%.



В программу входят все главные стройки Москвы. Финансирование по программе на 2019–2021 годы составляет 1,6 триллиона рублей. В 2019 году объем инвестиций по ней составил 576,7 млрд рублей.



В 2019 году за счет средств адресной инвестиционной программы будут введены в эксплуатацию 51 объект транспортной инфраструктуры, 33 км линий метро, 69 км автомобильных дорог, 17 детских садов, 20 школ, 8 культурных объектов, 25 спортивных и 14 объектов здравоохранения.



АИП составляет 21% от общего объема расходов столицы. Адресная инвестиционная программа Москвы на 2018–2020 годы была принята в начале октября 2017 года. Документ утверждает список объектов, которые будут спроектированы и построены в Москве за счет городского бюджета, и распределяет финансирование городских программ.



