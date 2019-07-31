Более 10 школ и детских садов откроют в Москве к новому учебного году

Москва, 31 июля. К началу осени в Москве откроют свои двери более 10 новых детских садов и школ. Это подтвердил мэр города Сергей Собянин во время визита в новый учебный корпус школы № 1302.

Собянин обратил внимание на то, что за последнее время построены несколько сотен детских дошкольных учреждений и школ, но спрос на них не уменьшается. За 2019 год введены в эксплуатацию 14 школ и детских садов, а к началу осени откроют еще еще 12.

Новый корпус школы № 1302 в Строгине откроет свои двери для учеников в сентябре. Проект четырехэтажного здания на улице Исаковского начали строить в октябре 2017 года. В старом корпусе будут учиться дети 1-5 классов, а в новом — только 6-11 классы.

В учреждении имеется IT-пространство для оттачивания знаний по информационным технологиям и робототехнике, специально оборудованные классы по естественным наукам, библиотека с медиатекой, кабинет информатики. Также имеется кабинет медицинской помощи, столовая, два спортивных зала, актовый зал со зрительными местами, которые трансформируются.

Отмечается, что в Москве с 2011 года открыты 342 учреждения для детей, при этом 106 из них построены на средства инвесторов. С начала 2019 года в эксплуатацию ввели 14 объектов образования на 3,7 тысячи мест.